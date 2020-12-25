Ученые напомнили о трех главных тайнах Марса

25.12.2020, 0:32, Новости дня

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По словам специалистов, космический зонд InSight, более двух лет назад отправленный для исследования Марса, позволил открыть три тайны соседней планеты.

Во-первых, на Марсе почти не прекращаются тектонические колебания. Налоги наших землетрясений, правда, не очень мощные. Не зафиксировано ни одного толчка силой более 4 баллов.

Во-вторых, часто колебания почвы создают марсианские ветры. Вот это действительно стихия, говорят ученые. В-третьих, марсианские «землетрясения» не похожи на наши. Они никогда не распространяются по поверхности, колебания происходят сверху вниз и погашаются в недрах. Данная особенность помешала ученым исследовать глубины до 500 км с помощью сейсмических волн, на что они очень рассчитывали.