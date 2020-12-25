Снегопад сойдет на нет

25.12.2020, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Атлантический циклон, который дождем и ветром прошелся Европе, в пятницу дойдет до центрально-европейской части России.

Он принесет снегопады, метели и небольшое повышение температуры. Местами будет возможен гололед и налипание мокрого снега. В воскресенье в тыловой части циклона вновь похолодает – в ночные часы местами до -14 градусов, осадков не ожидается.

– Днём ожидается метель и сильный ветер. Но уже к вечеру погода станет успокаиваться. В субботу будет облачно, временами небольшой снег, – рассказала Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

В Москве 26-27 декабря ожидается от +1 до -4 градусов, а в Санкт-Петербурге и Ярославле на пару градусов холоднее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – температура останется отрицательной, но ближе к Новому году центр России снова окажется под влияние теплого циклона, и температура повысится до плюсовых значений.

Атмосферное давление в выходные начнет расти – с 738 до 759 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 27 декабря было в 1958 году: -31,7 градуса. А в это день 2011 года на улице была оттепель: +3,3 градуса.

А вот самая морозная новогодняя ночь в городе была в 1978 году: -42,6 градуса.