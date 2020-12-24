Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины

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24.12.2020, 23:54, Новости дня
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Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.

«В Аргентине уже есть вакцина против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины «Спутник V» и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, 10 декабря Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Аргентины выдало в среду разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V».

Всего в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз вакцины. Первыми ее получат медики. Следующие поставки будут предназначены для людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже и для всех остальных. К марту планируется привить 10 млн человек.

В РФ масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.



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