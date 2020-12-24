Прокуратура запросила от 7,5 до 12 лет колонии для экс-полицейских из Энгельса

24.12.2020, 23:46, Разное

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по делу о подбросе наркотиков и избиении задержанного.

Обвинение запросило от 7,5 до 12 лет лишения свободы для экс-полицейских из Энгельса, которым вменяется избиение задержанного и подброс ему наркотиков. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Прокуратура попросила приговорить экс-главу отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское» Владислава Казимирова к 12 годам колонии строгого режима, его подчиненных Сергея Капура и Дениса Яковлева — к 7,5 года колонии общего режима. Свою вину все трое подсудимых не признают.

По версии следствия, осенью 2018 года наркополицейские избили задержанного Романа Исаенко и подбросили ему наркотики в карман. Бывшим оперативникам вменяется превышение полномочий с применением насилия и спецсредств (ст. 286 УК), незаконное хранение наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК).