 

Собаки Байдена пожелали американцам счастливого Рождества. Видео

24.12.2020, 23:44, Новости дня
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Немецкие овчарки Чемп и Мейджор избранного президента США Джо Байдена поздравили американцев с Рождеством. Ролик опубликовали на странице Байдена в Instagram 24 декабря.

Одна собака на видео ведет себя спокойно. Ее украсили новогодним бантом и положили на подушку под наряженной елкой с мягкими игрушками Санта Клаусов и оленей. Вторая ведет себя активнее. Она сбегает по ступенькам и держит в зубах новогоднюю игрушку.

Видео сопровождается праздничной рождественской музыкой. 

“Как бы вы ни отмечали праздники, Чемп и Мейджор желают вам счастливого Рождества!” – сказано в подписи к видео.

Известно, что Мейджора Байден вместе с супругой Джилл взяли из приюта в штате Делавэр в 2018 году. В ноябре Байден играл со своими собаками и повредил ногу.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США. Байден получил 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп – 232. После этого Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски. 

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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