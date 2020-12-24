Захарова выбрала главные слова 2020 года

24.12.2020, 23:00, Новости дня

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что главными в 2020 году для нее стали слова «вызов», «вывоз», «воля» и «любовь».

Все эти слова вышли на первый план, когда началась масштабная кампания по возвращению россиян из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом. «Слово «вызов» точно. Его же можно, мне кажется, трансформировать и в «вывоз», – сообщила официальный представитель МИДа.

Также она отметила важность слова «воля», так как оно подразумевает «и силу, и способность, и, наверное, даже долю сомнения». По совам Захаровой, «воля – это то, что можно в себе изыскать, а можно и не найти». Но центральным понятием, как считает Захарова, стала «любовь», ведь «может быть и воля, может быть и вызов с такой задачей глобальной, а без любви ничего не получается», передает ТАСС.

Напомним, американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово pandemic (пандемия, пандемический) словом 2020 года. Компания «Яндекс» назвала слова, которые чаще всего упоминались в поисковых запросах в 2020 году и за прошедшее десятилетие. В 2020 году самыми популярными стали слова «карантин», «пропуск», «Конституция».