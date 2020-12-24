 

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

24.12.2020, 23:00, Новости дня
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За сутки в Москве умерли 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, в столице зафиксировано 764789 случаев коронавируса, 588280 вирус-положительных пациентов вылечились, скончались 10763 человека (днем ранее умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус).

Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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