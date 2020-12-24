 

Украинский политзаключенный Шумков вернулся из РФ, где более трех лет удерживался в заключении

24.12.2020, 22:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, сегодня вернулся в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска “Бачевск”, где его встретили родные, представитель офиса уполномоченного и представители территориальных органов военного управления Вооруженных сил Украины”, – написала Денисова.

Шумков отправился в Херсон в военную часть, где до задержания проходил службу.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4790359577703420

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в “Правом секторе”. Согласно материалам дела, Шумков “длительное время” был охранником бывшего лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

В апреле этого года Шумкова отправили в отряд строгих условий содержания.

В ноябре Денисова снова сообщила об избиении Шумкова в колонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / В РФ начали производство новой Skoda Octavia

14.07 / Песков заявил об осведомленности Путина о ходе дела Сафронова

02.11 / Египет захотел наладить совместное с Россией производство вакцины от коронавируса

18.11 / Датский министр ушел в отставку из-за истребления «коронавирусных» норок

27.10 / На выборах 2022 года французы намерены поддаться протестным настроениям

04.07 / Козак: достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиций Киева

25.11 / Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму об Евровидении номинирован на “Грэмми”

24.08 / Посольство РФ пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии

26.08 / Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн человек в мире могут оказаться в крайней нищете

09.12 / Локдаун в Украине могут ввести после Рождества – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска