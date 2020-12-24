Арестович о деле вагнеровцев: Информверсия не выдерживает никакой критики

24.12.2020, 22:50, Новости дня

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В спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” есть много несоответствий, в частности, версия о необходимости лететь в Венесуэлу через Беларусь над Украиной и Турцией. Такое мнение высказал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в интервью изданию “Бабель”, которое опубликовали 24 декабря.

“Информверсия, которую нам продали, не выдерживает никакой критики. Первое – необходимость лететь в Венесуэлу через Беларусь, над Украиной и Турцией. Венесуэла – это вотчина ГРУ, российской ФСБ. [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро полностью зависит от русских. Они там – как дома. Транспортное сообщение Россия – Венесуэла – это прямые рейсы по крайней мере раз в неделю. Вагнеровцы – это неформальные структуры российских спецслужб. И вот они своих людей запускают через такой длинный маршрут, через страну НАТО, их всех до одного знают по деятельности в Ливии и Сирии. Зачем? Где логика? Второе: как вы думаете, если их год разрабатывали, как скоро курирующий их ФСБшник узнал, что в Венесуэле на самом деле их никто не ждет? Проверить это очень просто”, – пояснил советник.

Другой момент касается переезда наемников из России в Беларусь.

“Водитель автобуса потом рассказывал белорусским журналистам, что пограничники увидели этих отмороженных ребят и несколько часов их не пропускали. Затем неожиданно раздался звонок, после которого автобус пропустили – и русские, и белорусы. Кто звонил? Это украинские спецслужбы такой силой обладают?” – заметил Арестович.

К еще одному несоответствию он отнес факт поселения вагнеровцев возле резиденции на тот момент президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы точно знали об их прибытии.

“Там уже 30-километровая зона вокруг под контролем. Каждый участковый и почтальон через пять минут докладывает о подозрительных людях, тем более персонал гостиниц. Какой идиот будет посылать такую группу в сверхохраняемую зону?” – спросил Арестович.

Ранее Лукашенко говорил о 200 вагнеровцах в стране, а задержали только 30.

“Куда делись 170? […] И последнее: допустим, они бы сели в самолет в Турцию. Мы его хитростью сажаем. А если бы капитан не сел, мы бы сажали его насильно? Самолет нашего стратегического партнера с НАТО. Там 176 пассажиров и 33 террориста. Как вы думаете, они бы вышли?” — отмечает он.

Правдивой историей Арестович назвал слежку украинских спецслужб за наемниками и помощь в этом американцев или других западных коллег

“Турецкие (спецслужбы), например, могли взаимодействовать с нашими, чтобы их отслеживать. И вот это правдивая история, а история с полетом в Венесуэлу и захватом – это, может быть, уже очень неумело прикрученная неправда. Как создается дезинформация – 90% правды, 10% лжи. Эта информационная версия имеет все признаки дезинформации”, – резюмировал советник в ТКГ.

29 июля власти состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.