 

Россия и Беларусь договорились о цене на газ

24.12.2020, 22:50, Новости дня
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Россия и Беларусь 24 декабря подписали соглашение, которым определи порядок формирования цен на газ, поставляемый в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба “Газпрома”.

Подписали документ глава правления “Газпрома” Алексей Миллер, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко, а также министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

“Определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году”, – говорится в сообщении.

7 февраля 2020 года на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко согласовали условия поставки российского газа в Беларусь. Тогда стороны сошлись на том, что в 2020 году Беларусь будет покупать российский газ по $127 за 1 тыс. м³.

В мае Лукашенко говорил, что Германии природный газ Россия продает до $70, а Беларуси – по $127.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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