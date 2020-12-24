В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное

24.12.2020, 22:50, Новости дня

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Что произошло

15 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в Палате общин о выявлении в стране нового типа коронавируса. По словам чиновника, выступление которого транслировал телеканал Sky News, новая разновидность коронавируса стала причиной резко возросшего числа заболеваний в 60 районах государства, преимущественно на юге Англии.

Хэнкок подчеркнул, что новый штамм вируса распространяется ощутимо быстрее, чем уже известный SARS-CoV-2, что способствует “резкому, экспоненциальному росту” зараженных.

ВИДЕОВыступление Мэтта Хэнкока в Палате общин Великобритании. Видео: Sky News / YouTube

19 декабря главный врач Британии, советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти подтвердил слова министра о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

По словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности на данный момент нет. Профессор уточнил, что уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения о выявленном новом штамме.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть заразнее на 70%. Об этом он сообщил на пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в Twitter.

“По этому вопросу [новому штамму вируса] сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% заразнее, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше”, – сказал Джонсон, добавив, что пока нет данных, что мутировавший вирус вызывает тяжелое течение заболевания или высокую смертность.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам в Великобритании сообщили, что мутировавший коронавирус SARS-CoV-2 распространяется среди детей значительно быстрее, чем другие штаммы. Об этом 22 декабря стало известно из материала агентства Reuters.

23 декабря Хэнкок заявил о выявлении еще двух случаев штамма коронавируса, который может быть более заразным, чем прежняя мутация, сообщает ВВС. Министр добавил, что оба случая подтвердили у граждан, которые путешествовали в ЮАР в последние несколько недель. Сейчас они и все контактные лица находятся на карантине. Британия уже ограничила авиасообщение с ЮАР.

“Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании”, – приводит слова Хэнкока телеканал SkyNews.

Насколько это серьезно?

По данным британского правительства на 24 декабря, в стране с начала пандемии выявили более 2 млн заболевших COVID-19. Суточный прирост зараженных составил свыше 39 тыс. случаев, а за последнюю неделю – почти 240 тыс., что на 49% больше, чем за предыдущие семь дней.

Более 35 стран временно приостановили пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса на своих территориях. В частности, речь идет об европейских странах, Канаде, Турции, Израиле, Аргентине и Иране.

Одной из первых стран, временно закрывшей границы с Британией, стала Франция. Были запрещены не только авиа, но и наземные перевозки, включая пассажирские. В сообщении министерства иностранных дел Франции говорится, что запрет позволит подготовиться к безопасному возобновлению движения из Великобритании. С 22 декабря официальный Париж частично открыл границу с Британией.

Фото: ЕРА

Минимум до 1 января 2021 года прекратили авиаперевозки из Англии Нидерланды. Власти страны также рассматривают дополнительные меры по ограничению других видов транспортных сообщений. Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов от 20 декабря.

“Выезд за границу связан со значительным риском распространения коронавируса. Не путешествуйте без крайней необходимости”, – сказано в заявлении.

Издание Daily Mail со ссылкой на эпидемиолога Имперского колледжа Лондона профессора Нила Фергюсона сообщило, что мутировавший вирус распространился во все страны Европы, несмотря на срочное усиление карантина в самой Великобритании и прекращение сообщения с ней континентальной Европы.

На данный момент новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, уже зафиксировали в Германии, пишет Bild. Есть информация, что новая мутация выявлена уже и в Бразилии, о чем сообщил местный телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений.

Насколько опасен новый штамм коронавируса

Министр здравоохранения Хэнкок подчеркивал: пока нет доказательств, что вакцины не помогут от нового штамма.

Напомним, что с 8 декабря в Великобритании проходит вакцинация от COVID-19 препаратом BNT162b2, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу препарата получила 90-летняя Маргарет Кинан из города Эннискиллен, расположенном в Северная Ирландия.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Украинский врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил, что вакцины от коронавируса придется дорабатывать, чтобы они были действенны.

“Что касается действенности вакцины, то тут остается большой вопрос: будут ли они действовать против новых штаммов. Пока изменения в вирусе не затрагивали ключевые белки настолько, чтобы сказать, что вакцина может быть неэффективной, или то, что диагностические наборы не будут работать, потому что вирус изменился. Опять же, сейчас можно только предполагать, насколько изменения значимы. Но есть определенная вероятность того, что если вирус изменился, вакцины могут быть неэффективны. Так как они создавались для предыдущей версии вируса. Это примерно, как с вакциной от гриппа, которая производится под конкретный набор штаммов”, – считает Волянский.

Реакция в Украине

Украинские власти пока не планируют закрывать авиасообщение с Великобританией. Об этом 21 декабря написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы на рождественские каникулы. Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение”, – заявил Криклий, дополнительно призвав сограждан носить маски и соблюдать дистанцию.

Решение не закрывать авиаперевозки с Британией подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На брифинге 24 декабря он заявил, что воздушное сообщение между Украиной и Англией сейчас “сведено к критическому минимуму”.

“Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссий по поводу нового штамма в Евросоюзе и сейчас не видим оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией. Если уровень угрозы существенно увеличится, мы снова посмотрим на этот вопрос, но сейчас я считаю, что мы не должны принимать поспешные решения только потому, что кто-то их тоже принял. “, – сказал Кулеба.

Что касается ситуации внутри Украины, врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области, который работает в Чехии. Медик уточнил, что мужчина уже “переболел новым штаммом”.

“Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус, и таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса”, – сказал Петров.

По состоянию на 24 декабря в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране зафиксировано свыше миллиона случаев заражения, скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.