В МИД Украины отреагировали на обвинения Лукашенко в подстрекательстве

24.12.2020, 22:10, Разное

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Недавно Александр Лукашенко рассказал, что узнал от спецслужб о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом. Первый якобы предлагал второму парализовать деятельность Белоруссии санкциями Евросоюза.

24 декабря в ходе онлайн-брифинга Кулеба решил в очередной раз успокоить Лукашенко. Украинский дипломат заверил, что никогда не требовал “душить” Белоруссию санкциями, поскольку такое поведение, по его мнению, противоречит духу отношений между двумя братскими народами.

Дмитрий Иванович также подчеркнул, что экономическая сфера очень важна как для Украины, так и для Белоруссии, поэтому вводить какие-либо наказания нецелесообразно.

Напомним, недавно Евросоюз заявил о третьем пакете санкций против Белоруссии. Так Запад реагирует на нежелание Александра Лукашенко общаться с протестующими, которые выходят на улицу уже пять месяцев. Народ сомневается, что Батька победил на президентских выборах, набрав 80% голосов. Многие уверены, что первое место заняла Светлана Тихановская. Но, по данным ЦИК, ее поддержали всего 10% избирателей.