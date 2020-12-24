Власти Петербурга смягчили новогодние ограничения для ресторанов

24.12.2020, 22:06, Новости дня

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В Санкт-Петербурге ресторанам и кафе разрешили открывать зимние террасы в период новогодних праздников, следует из постановления правительства города, регулирующего правила благоустройства.

Зимние террасы разрешены с 25 декабря по 10 января, их площадь не может превышать площадь самого предприятия общепита, передает РИА «Новости».

Ранее власти Санкт-Петербурга полностью запретили работу общепита с 30 декабря по 3 января. Кроме того, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск).

Губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, однако эпидемическая ситуация контролируемая.