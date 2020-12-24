 

Минобрнауки назвало основания для снижения стоимости обучения в вузах

24.12.2020, 22:06, Новости дня
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Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос снижения стоимости дистанционного обучения в вузах, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, если «качество образования ненадлежащее» или вуз по «объективным причинам» не в состоянии продолжать «качественное преподавание», обеспечивать необходимое «количество часов по дисциплине», то появляется «основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Напомним, Фальков сообщил, что около 3 млн студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, это 64%. При этом, по его словам, более 900 тыс. студентов продолжают жить в общежитиях вузов. Минобрнауки России обсуждает рекомендации для вузов по созданию условий для снижения стоимости обучения.



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