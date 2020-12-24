Степанов дал прогноз по распространению COVID-19 на новогодние праздники

24.12.2020, 21:56, Новости дня

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Министерство здравоохранения Украины ожидает увеличения количества зараженных коронавирусом из-за новогодних праздников. Об этом рассказал глава министерства Максим Степанов, сообщает агентство “РБК-Украина” 24 декабря.

Повышенный риск инфицирования сохраняется из-за скопления людей в период праздников, уточнил он.

“Мы ожидаем роста количества больных от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие “елок”, какое количество людей придерживается установленных правил – все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом”, – сообщил министр.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Заведениям общественного питания разрешили работать в новогоднюю ночь с 1.00 до 7.00 1 января.

По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано более 1 млн случая коронавирусной инфекции, из них 11 490 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, а выздоровело 631 435 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.