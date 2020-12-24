Нацкомиссия повысила тарифы на тепло для украинцев

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24.12.2020, 21:56, Новости дня
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепло для населения, бюджетных, религиозных организаций и других потребителей на 2021 год. Как сообщается на сайте регулятора, такое решение было принято на заседании 24 декабря.

Так, НКРЭКУ установила средневзвешенный тариф на тепло для 23 генерирующих компаний на уровне 1121,71 грн/Гкал (самый высокий тариф установлен для коммунального предприятия “Міськтепловоденергія” в Каменец-Подольском – 1,6 тыс. грн за 1 Гкал, самый низкий – 653 грн – для “ДВ Нафтогазовидобувна компанія”). В основном тарифы выросли на 10–20%, однако некоторые предприятия подняли стоимость тепла на 30–50%.

Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

Скриншот: nerc.gov.ua

НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов, которые в общей сложности вырабатывают около 50% тепловой энергии в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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