Под санкции ЕС попал белорусский бизнесмен Воробей, который намерен купить банк в Украине. СМИ называют его “кошельком” Лукашенко

24.12.2020, 21:56, Новости дня

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17 декабря в Официальном журнале Евросоюза было опубликовано решение о расширении санкций ЕС против Беларуси.

Это третий санкционный пакет, в который вошли 29 человек и семь организаций. Среди лиц, против которых ввели ограничения, – белорусский бизнесмен Николай Воробей. В журнале ЕС он указан как уроженец Украины.

23 ноября Антимонопольный комитет Украины предоставил ему разрешение на покупку более 50% украинского “БТА Банка”.

По данным НВ, сумма сделки может составить около $10 млн, однако Национальный банк Украины еще не одобрил покупку банка Воробьем. Согласно ст. 34 закона “О банках и банковской деятельности”, НБУ может рассматривать заявку по покупке контрольного пакета акций в течение трех месяцев.

НВ отмечает, что Воробей владеет в Беларуси крупнейшим частным нефтетрейдером “Интерсервис” (в который входит компания “Нефтебитумный завод”), “Абсолютбанком” и еще рядом предприятий. TUT.BY пишет, что после введения санкций Воробей перестал владеть этими предприятиями – конечными бенефициарами указаны топ-менеджеры банка.

Как писало НВ, в Украине Воробей владеет пакетом акций компании “ПрикарпатЗападТранс” (фирма эксплуатирует часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, писала LIGA.net).

“Белорусские новости” писали, что Воробья называют “кошельком” Александра Лукашенко.

По данным “Экономической правды”, “ПрикарпатЗападТранс” связана с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

23 декабря США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси. В целом, как сообщил Госдеп США, на сегодняшний день минфин страны наложил санкции на 25 белорусских физических лиц и 13 юридических (в частности, в начале октября Вашингтон ввел санкции против восьми официальных лиц Беларуси, в том числе против заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, командира минского ОМОН Дмитрия Балаба). Отдельно Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 63 человек за их причастность к подрыву демократии в Беларуси, фальсификацию результатов выборов и последующие репрессии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка