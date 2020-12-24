Захарова сказала, какую страну «тряхануло» больше всех в 2020 году

24.12.2020, 21:12, Новости дня

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Соединенные Штаты в 2020 году столкнулись с наиболее серьезными внутренними проблемами по сравнению с другими государствами, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как тряхануло США, так никого не тряхануло. Это и неспособность противостоять пандемии и всему тому, что с ней связано. Мы видим, что происходит и в мире в целом, и непосредственно в Соединенных Штатах. Это не мои оценки, хочу подчеркнуть, это оценки американских же экспертов, которые не ожидали того, что их страна будет неспособна противостоять такому вызову», – сказала она в интервью ТАСС.

«Это и внутренний раскол общества. Политический раскол. Да, искусственно нагнетаемый. Это и проявление того самого глобального нерешенного вопроса внутренней повестки, от которой тоже, мне кажется, никто не ожидал, что выйдет наружу. Это проблема расизма», – продолжила дипломат.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание демократа Джо Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получил 306, а действующий американский лидер Дональд Трамп – 232. Президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп отказался признать победу Байдена. Он не раз заявлял, что кандидат от Демократической партии проиграл президентские выборы в США. Кроме того, Трамп отказался покидать Белый дом в день инаугурации Байдена и потребовал назначить спецпрокурора из-за фальсификаций на выборах.

В числе стран, столкнувшихся с наибольшими проблемами в 2020 году, Захарова также назвала Францию, в которой не первый год идут протесты, «жестоко подавляемые» правоохранителями.

Официальный представитель МИД призвала фокусироваться не только на проблемах стран СНГ. «Постсоветское пространство было на повестке. Мы фиксировали вмешательства во внутренние дела, мнимую озабоченность наших западных партнеров судьбами жителей этих стран. На самом деле – настоящее желание перекроить жизнь в этих странах под себя», – добавила она.