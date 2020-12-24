Ученые назвали фактор, который сильнее всего связан с хорошим психическим здоровьем

24.12.2020, 21:08, Разное

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В ходе исследования, опубликованного Frontiers in Psychology, ученые из Университета Отаго (University of Otago) провели онлайн-опрос более 1,1 тысячи молодых людей 18-25 лет из Новой Зеландии и США. Участники рассказали о качестве своего сна, степени физической активности и пищевых привычках. Также в опросе анализировались симптомы депрессии, тревожности и других психических расстройств.

Результаты опроса, скорректированные с учетом этнической принадлежности, индекса массы тела и состояния здоровья, показали, что наибольшее влияние на психическое благополучие оказывает здоровый сон. У молодых людей, оценивших качество своего сна как «неспокойный», «неглубокий» и «прерывистый» был выявлен повышенный риск развития психических расстройств. В то же время у участников, которые спят от 8 до 12 часов в сутки, значительно реже выявлялись симптомы депрессии.

Вторым важнейшим фактором, влияющим на психическое здоровье, оказались физические нагрузки. Участники опроса, сообщившие о недостатке движения, были больше подвержены депрессии и тревоге по сравнению со своими ровесниками, которые регулярно занимаются спортом.

Вместе с тем сбалансированное питание оказалось самым слабым индикатором психического здоровья по результатам этого исследования. Ученые не выявили прямой связи между питанием и симптомами депрессии или их отсутствием. Лишь один диетический фактор — регулярное потребление свежих овощей и фруктов — немного влияет на хорошее самочувствие, но никак не связан с психическим здоровьем.

Ранее американские ученые оценили влияние многочасового использования гаджетов на психическое здоровье. Результаты исследования показали, что время, проведенное со смартфоном, никак не влияет на психическое здоровье. Более того, участники, которые превысили клинические пороговые значения тревожности и депрессивного расстройства пользовались мобильными телефонами не чаще тех, кто не имеет признаков психических расстройств.