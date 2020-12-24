Супругов из Калининграда приговорили к 12 и 13 годам колонии

24.12.2020, 21:04, Разное

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…за приглашение сотрудника ФСБ на свадьбу.

Суд в Калиниграде приговорил эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонину Зимину к 13 годам колонии по делу о госизмене. Ее супруг Константин Антонец, ранее работавший юристом в региональном министерстве экономики, получил 12 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Суд признал их виновными в госизмене. Гособвинение запрашивало им 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.

Материалы дела Зиминой и ее супруга были засекречены. По данным «Коммерсанта», паре вменили два эпизода. Первый — о передаче сотрудникам разведки Латвии документов с грифом «секретно», связанных с особой экономической зоной Калининграда. Другой связан с раскрытием спецслужбам Латвии информации о сотруднике ФСБ Максиме Денисенко, который был гостем на свадьбе пары.

По данным следствия, после торжества молодожены переслали представителям прибалтийской разведки фотографию контрразведчика, указав его звание и должность. Супруги свою вину не признают.

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