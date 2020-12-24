“Каждый хотел урвать себе кусок”. Политолог прокомментировал голосование за бюджет Мариуполя

24.12.2020, 21:02, Новости дня

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Несмотря на столкновения и попытки сорвать работу Мариупольского горсовета, бюджет города на 2021 года был утвержден на сессии, сообщает телеканал “24”.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко, комментируя принятие бюджета, заявил, что “Мариуполь стал на путь развития и никогда с него не свернет”. Он выразил уверенность, что документ “максимально сбалансирован по ключевым направлениям”.

Политолог Кость Бондаренко отметил в комментарии телеканалу, что столкновения на сессии можно объяснить тем, что “каждый хотел урвать себе какой-то кусок и пролоббировать для решения своих интересов больше средств”.

“Но в целом я считаю, что местные власти хорошо работают. Тем более, что в Мариуполе довольно эффективный мэр, который уже продемонстрировал эффективность во время своей предыдущей каденции”, – сказал он.

Проект бюджета Мариуполя на 2021 год рассматривался на второй сессии Мариупольского горсовета, избранного на местных выборах в октябре текущего года. Во время обсуждения финансового документа трибуну горсовета заблокировали депутаты от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и устроили потасовку. Бойченко заявил, что ОПЗЖ не заинтересована в развитии Мариуполя и поэтому мешает принятию бюджета. Он объявил перерыв в заседании, после которого депутатам удалось утвердить бюджет.

По факту беспорядков на сессии полиция открыла уголовное производство.