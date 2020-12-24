 

“Каждый хотел урвать себе кусок”. Политолог прокомментировал голосование за бюджет Мариуполя

24.12.2020, 21:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несмотря на столкновения и попытки сорвать работу Мариупольского горсовета, бюджет города на 2021 года был утвержден на сессии, сообщает телеканал “24”.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко, комментируя принятие бюджета, заявил, что “Мариуполь стал на путь развития и никогда с него не свернет”. Он выразил уверенность, что документ “максимально сбалансирован по ключевым направлениям”.

Политолог Кость Бондаренко отметил в комментарии телеканалу, что столкновения на сессии можно объяснить тем, что “каждый хотел урвать себе какой-то кусок и пролоббировать для решения своих интересов больше средств”.

“Но в целом я считаю, что местные власти хорошо работают. Тем более, что в Мариуполе довольно эффективный мэр, который уже продемонстрировал эффективность во время своей предыдущей каденции”, – сказал он.

Проект бюджета Мариуполя на 2021 год рассматривался на второй сессии Мариупольского горсовета, избранного на местных выборах в октябре текущего года. Во время обсуждения финансового документа трибуну горсовета заблокировали депутаты от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и устроили потасовку. Бойченко заявил, что ОПЗЖ не заинтересована в развитии Мариуполя и поэтому мешает принятию бюджета. Он объявил перерыв в заседании, после которого депутатам удалось утвердить бюджет.

По факту беспорядков на сессии полиция открыла уголовное производство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / «Выучили урок» – USA Today рассказала, почему сейчас Италия лучше справляется с COVID-19, чем США

25.06 / Переехавший на Украину экс-замглавреда МК объявлен в международный розыск

26.10 / Иностранным профессорам предложили упростить право на получение гражданства России

13.09 / В Минске начались задержания участников акций протеста

08.09 / Названы возможные виновники нападения на штаб «Коалиции – 2020» в Новосибирске

21.11 / Архимандрит Адриан умер в Ульяновской области

14.07 / Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

11.09 / Камалия заразилась коронавирусом

07.10 / В пробах воды на Камчатке не нашли следов ядовитых веществ

26.06 / Диарея убила в Зимбабве больше людей, чем коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска