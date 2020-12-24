Познер – Гордону: Я не могу в эфире сказать то, что вы сказали о Путине. Я потеряю работу, это очевидно

24.12.2020, 21:02, Новости дня

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В эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона российский журналист, телеведущий Владимир Познер сказал, что работая на подконтрольном власти “Первом канале”, не может говорить все то, что хотел бы.

Отвечая на реплику украинского журналиста о том, что его российский коллега, вероятно, может позволить себе говорить в эфире все, что считает нужным, Познер сказал: “Все – нет. Я вот не могу, например, в эфире сказать, скажем, то, что вы сказали о [президенте РФ Владимире] Путине. Я потеряю работу, это совершенно очевидно”.

Ранее Гордон сказал Познеру, что “Путин – абсолютный негодяй” из-за того, что он сделал с российско-украинскими отношениями и с украинцами. На что российский журналист сказал, что так не считает.

При этом Познер отметил, что на независимом телеканале мог бы говорить то, что думает.

“Сказать, что я считаю, что это неправильно, это ошибка, так делать не следует, я не могу, потому что понимаю, что это – государственный канал. Он, может быть, не формально, но на самом деле управляется властью. Если бы в России был по-настоящему независимый канал, независимый от власти, я бы тогда был на этом канале и тогда бы я говорил другое. То есть не другое, а еще то, что я не говорю”, – добавил Познер.

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Познер родился в Париже в 1934 году. Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США. В ноябре 2008 года на “Первом канале” России состоялась премьера его авторской передачи “Познер”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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