 

“Захватить повестку дня и потом курить бамбук”. Арестович рассказал о своих обязанностях в ТКГ

24.12.2020, 21:02, Новости дня
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Перед советником украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексеем Арестовичем поставили задачу улучшить коммуникацию и захватить повестку дня. Об этом он рассказал в интервью изданию Бабель, которое опубликовали 24 декабря.

“Сказали, что есть провал по коммуникациям: кейс [бывшего премьер-министра Украины, экс-главы ТКГ Витольда] Фокина – все говорят, что хотят. Спросили, что бы я рекомендовал. Я сказал: ребята, вы и коммуникации – это очень разные вещи. Стандарт НАТО – это единый голос. Второй момент: когда [заместитель главы администрации президента России Дмитрий] Козак что-то озвучивает раньше Ермака – это неприемлемо. Мы должны захватить повестку дня и потом можно идти курить бамбук”, – пояснил советник свою роль в группе.

Арестович считает, что новости и анонсы украинской стороны всегда должны выходить раньше российских.

“Им все понравилось, и после этого было предложение поработать”, – добавил он.

Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 192 тыс. подписчиков.

В 2017 году блогер признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

“Я много врал вам начиная с весны 2014 года. Врал не в смысле “искажал факты”, а в смысле “не до конца говорил то, что на самом деле думаю”… Это была чисто пропагандистская работа, вызванная военной агрессией России против Украины”, – написал он в Facebook. 

28 октября 2020 года он сообщил, что стал советником по информационной политике в ТКГ. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак в декабре этого года назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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