На разработку белорусской вакцины от COVID-19 понадобится три года – ученый

24.12.2020, 21:02, Новости дня

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На разработку белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 понадобится около трех лет. Об этом 22 декабря заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров в эфире телеканала “Беларусь 1”, видео опубликовано в YouTube-канале.

“Мы определились с технологиями, которые будем использовать для данной работы, со штаммами, с целевыми белками. То есть работа ведется достаточно активно”, – рассказал он.

Гончаров добавил, что рабочая группа, которую он возглавляет, создана месяц назад.

По его словам, разработка прототипа займет ориентировочно полтора года, доклинические испытания – еще примерно полгода. Дальше – клинические исследования. В целом, по словам Гончарова, на разработку нужно ориентировочно года три.

Ученый добавил, что разработка белорусской вакцины сейчас на стадии планирования.

Разработкой вакцины будут заниматься: Институт биофизики, Институт генетики и цитологии, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии минздрава Беларуси. Клинические исследования планируется проводить в Гомеле и, возможно, в Минске – на базе двух медицинских университетов.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 21 декабря заявил, что в стране с января начнут вакцинацию граждан российской вакциной от COVID-19 “Спутник V”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции в режиме онлайн, в Беларуси число случаев COVID-19 по состоянию на 24 декабря составило более 181,1 тыс., умерло 1358 человек, 159,4 тыс. – выздоровели.