 

На разработку белорусской вакцины от COVID-19 понадобится три года – ученый

24.12.2020, 21:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На разработку белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 понадобится около трех лет. Об этом 22 декабря заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров в эфире телеканала “Беларусь 1”, видео опубликовано в YouTube-канале.

“Мы определились с технологиями, которые будем использовать для данной работы, со штаммами, с целевыми белками. То есть работа ведется достаточно активно”, – рассказал он.

Гончаров добавил, что рабочая группа, которую он возглавляет, создана месяц назад.

По его словам, разработка прототипа займет ориентировочно полтора года, доклинические испытания – еще примерно полгода. Дальше – клинические исследования. В целом, по словам Гончарова, на разработку нужно ориентировочно года три.

Ученый добавил, что разработка белорусской вакцины сейчас на стадии планирования.

Разработкой вакцины будут заниматься: Институт биофизики, Институт генетики и цитологии, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии минздрава Беларуси. Клинические исследования планируется проводить в Гомеле и, возможно, в Минске – на базе двух медицинских университетов.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 21 декабря заявил, что в стране с января начнут вакцинацию граждан российской вакциной от COVID-19 “Спутник V”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции в режиме онлайн, в Беларуси число случаев COVID-19 по состоянию на 24 декабря составило более 181,1 тыс., умерло 1358 человек, 159,4 тыс. – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мостовой заявил об отсутствии ограничений на интимную жизнь у российских футболистов

15.07 / WSJ обвинила Германию в предательстве интересов коллективной безопасности Евросоюза

26.10 / В России венгра обманули на $10 тыс., он нарушил границу с Украиной – ГПСУ

27.07 / Классным руководителям назначили дополнительные выплаты

29.08 / Запуск ракеты Delta IV со спутником-разведчиком США отменили за 3 секунды до старта

30.06 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

28.08 / Подписан первый договор на поставку в страны ЕС вакцины от коронавируса

28.07 / Определять качество отношений научился искусственный интеллект

13.07 / Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

25.09 / Путин призвал поддержать туризм на Камчатке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска