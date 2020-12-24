Мнение: О технических моментах. 24.12.2020

24.12.2020, 20:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О технических моментах по итогам года.

1. Амнистия в блоге пройдет как обычно пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Просить разбанить до плановых сроков не нужно. Любителей критиковать модератора за то, что он недостаточно жестко банит нарушителей, приглашаю заглянуть в комментарии в январе, когда "лучшие люди Живого Журнала" (и не только) выходят из расстрельных подвалов. Стоит учитывать, что недели две в январе модератор будет в отпуске, а у меня где-то с середины января первенство города по шахматам (если его конечно не отменят/перенесут из-за коронавируса + там вообще непонятно, что будет с федерацией шахмат, так что мне тоже будет особо некогда этим заниматься). Но не отчаивайтесь, где-то к середине февраля или началу марта, наиболее упоротые и неадекватные отсеиваются. В остальном же, как и ранее сохраняется привычный плюрализм мнений и политических позиций, за исключением немногих случаев оговоренных нехитрыми правилами блога.

Поблагодарить модератора за четкую и незримую работу в течение года можно как обычно через донаты (все деньги с них идут модератору, который целый год бесплатно чистит авгиевы конюшни ценных мнений, существенную часть которых вы просто не успеваете увидеть для вашего же душевного спокойствия). В конце года он представит статистику по массовым необоснованным репрессиям в течение 2020-го года. Относительно ужесточения цензурного законодательства, пока что никаких изменений в модерирование блога вноситься не будет. Все останется как обычно, ну а там посмотрим на правоприменительную практику, ибо у нас суровость озвученных законов зачастую дополняется необязательностью их выполнения, что особенно часто наблюдается в интернете – то бестолковый реестр блогеров создадут, то приравняют блогеров к СМИ, то Телеграм "запретят". Так что посмотрим, будет ли на этот раз по другому или все как всегда.

2. Относительно вопросов "А почему ты не пишешь про ролики Навального?". Еще раз разъясняю – ролики Навального не смотрю, размещение рекламы и роликов Навального в блоге запрещено еще с 2011 года (после идентичных набегов особо одарённых граждан, которые требовали поддержать Навального во время событий 2011 года и рекламировавших его как будущего президента России), мое отношение к Навальному описано еще тогда в рамках 10 тезисов и за прошедшие годы никаких существенных изменений в этой позиции не произошло. Это относится еще к парочка идентичных "сетевых героев", которые оговорены в правилах блога. Никаких изменений в этой политике нет и не предвидится. Обсуждение Навального в комментариях не возбраняется, втягивать меня в эти обсуждения не нужно, мне они не особо интересны. Все просто – вас волнуют трусы Навального, меня нет. Такая значит у нас мировоззренческая несовместимость.

Если бы правила блога читали, то не задавали бы глупых вопросов. Попытки требовать в стиле "Напиши про Навального или зассал" приводят к удалению неадекватных комментаторов вместе со всеми предшествующими комментариями, за тупость и игнорирование правил блога. Требовать будете у себя дома. Тут у нас советская столовая с заранее оговоренным меню, а не бистро-ресторан в стиле "Чего изволите".

В связи с декабрьским обострением модератору были выделены дополнительные лимиты на отстрел 50 расправивших плечи застенчивых интеллигентов из комментариев.

3. Это же касается преступно упущенных животрепещущих тем про "закрытые Дома-2" (на самом деле нет, рано радуетесь), "ролик Дзюбы" (важнейший момент в жизни страны преступно обойден вниманием, безнадежно отстаю от мейнстрима культурно-спортивной жизни страны), "украинский борщ" (но мы то знаем, чей он), "пресс-конференцию Путина" (не смотрел даже), "а вот Шнуров спросил Путина" (хм, тут надо что-то объяснять?) и т.д. Еще раз указываю на то, что в блоге я пишу в первую очередь о том, что интересно лично мне. И если мои интересы не пересекаются с вашими, то значит вы просто неправильно выбрали блог, так как в нем вам не перескажут ролик Навального и не покажут видео Дзюбы. Жизнь-боль. Кричать, что "миллионы обсуждают это или миллионы обсуждают то" также бессмысленно, "Baby Shark" посмотрели миллиарды, но это не делает его сколь-нибудь интересным и заслуживающим обсуждения. Во всяком случае для меня лично.

4. За последние годы скопилось много бесполезных жетонов ЖЖ, которых собственно некуда девать. Продать их за реальные деньги практически невозможно (хотя если кому-то надо – продам оптом за полцены), вкладывать их в рекламу и продвижение блога лень (в ЖЖ уже все равно некуда выше продвигаться, да и не за чем – на деле, 1 место в рейтинге ЖЖ от 10-го ничем не отличается, так, ЧСВ на денек потешить). Поэтому возникла идея устроить небольшой интерактив. В воскресенье запущу тестовую рубрику. Идея простая – читателям предлагается закидывать в комментарии интересные ролики – пара человек, которые закинут самое занимательное и интересное, получат по годовой подписке ЖЖ. Ну а если тема зайдет, то там уже подумаем над ее совершенствованием и разнообразием. Если есть еще идеи по интерактиву, пишите. Может что-то и сообразим.

5. Также в порядке интерактива – в первых числах января, будет тема с вопросами обо всем в духе "Вопросы и ответы по Новороссии" выходившие в 2014-2015-м годах.

Их можно будет задать в верхних комментариях блога. На них по возможности отвечу – либо в тексте, либо если все будет нормально со звуком – в виде подкаста.

Тема специально для тех, кто жалуется "А вот я спросил, а он не отвечает, сказать нечего" или "Меня игнорируют, потому что я задаю коварные вопросы". Когда такое попадается, сразу хочется перевоплотиться в капитана Пикара и подумать о бренности бытия.

6. Несмотря на очевидную стагнацию ЖЖ, уходить из него пока что планов никаких нет. Ютуб, Фейсубк и Твиттер развивать точно бессмысленно – рано или поздно их ограничат в свете текущих тенденций или же полностью заблокируют (китайский опыт рано или поздно войдет в нашу жизнь в этом вопросе), да и цензура там похлеще любой российской соц.сети. У нас – хочешь хвали Путина, хочешь ругай Путина – всем по большей части пофиг. А в США за поддержку Трампа можно в неблагонадежные попасть. А у нас – напишешь, что не голосовал за поправки, ультраохранители денек поистерят, да и все.

Смешно, но российские соц.сети в этом году были более свободными, нежели американские, где цензура ставила новые рекорды упоротости (если честно, даже не ожидал, что они за год так стремительно деградируют до уровня самой примитивной палочной цензуры). У нас пока такое эпизодически, хотя если новые законы принятые Госдумой будут по полной применять, мы еще посмотрим, кто окажется более упоротым на длинной дистанции, хотя пока что США вырвались вперед. Как там говорят застенчивые интеллигенты "Рашка снова отстает от цивилизованного мира".

Как альтернатива есть Телеграм, но сейчас на него времени особо нет. Может быть в следующем году буду заниматься им более активно, хотя как платформа для больших текстов он слабенький. А вот как новостная лента + удобство для ведения онлайн-трансляций, он годный. Не испытываю каких-либо симпатий к Дурову, но проект он сделал годный, этого не отнять. Надо найти время и силы, чтобы его полноценно вести. Но пока времени не хватает – только если отрывать от чего-то другого.

7. Относительно претензий – а вот ты стал меньше писать или писать не о том, что мне нравится.

Объясняю.

Во-первых, как уже указано выше, пишу о том, что интересно лично мне. Вот так вот внезапно.

Во-вторых, под конец года накопилось много работы, которую надо доделать. Если вы думаете, что я зарабатываю писаниной в блоге, то облом.

В-третьих, под конец года банально накопилась эмоциональная усталость после достаточно тяжелого и муторного года. Написано два диссера, несколько курсовых и прочее по меньше. Вышла туча материалов в блоге (пожалуй, наибольшее кол-во после 2014 года и все это бесплатно без ограничений доступа типа "для друзей" и "для своих"). Написано много статей для различных сетевых изданий. Про мелочи вроде интервью и прочее даже и не говорю.

Отсюда вытекает обычное эмоциональное выгорание, после которого требуется небольшой период для подзарядки "батареек". После муторной работы хочется банально отдохнуть, посмотрев кино (например, 5-й сезон "Пространства", который отличный), почитать хорошую книгу (сейчас с удовольствием читаю старую книгу Дашичева "Банкротство стратегии германского фашизма" – наконец нашел ее на сетевой барахолке) или чуток зависнуть в Найт-Сити (несмотря на все огрехи, мир и сюжет "Киберпанк 2077" прекрасны – одна из лучших интерактивных историй последних лет). С нетерпением жду начала января, когда хотя бы пару недель можно либо не работать совсем, либо работать в облегченном режиме. А после отдыха, снова в забой.

8. Относительно рекламы. Как не трудно заметить, коммерческой рекламы в блоге практически нет. С одной стороны, предложений по рекламе не очень много (рекламщики сторонятся войны, политоты и сталинизма), а с другой – многие из тех предложений, что поступают – не интересны уже мне (например, просят не ставить тег реклама или же предлагают рекламировать всякий шлакоблок – например, стройматериалы оптом или биржу криптовалюты).

В блоге же изредка выходит например реклама "Mother Russia" (в ближайшее время у них будет новогодняя распродажа, будет пост) или реклама какой-нибудь настолки (и то, там вопрос не в деньгах, а просто бартер – мне настолка, магазину настолок реклама, читателям интересный материал), и то, потому что я сам не прочь засесть с хорошим человеком за партию в монстр-варгейм, да и в целом – это на мой взгляд годное хобби, которое рекламировать не грех.

Книги, фильмы, игры как правило рекламируются бесплатно, по принципу мне нравится, я прочитал/посмотрел/поиграл – я об этом пишу. О не интересном или о том, с чем совсем не знаком, не хочется писать даже за деньги.

Так что какого-либо роста рекламы в блоге не ожидается. Само собой, не будет и какого-либо попрошайничества лайков, репостов, переводов на Яндекс-кошелек (хотя бы из-за ассоциации с человеком похожим на покойного Аркадия Бабченко – почему то, когда на каком-нибудь сайте или в блоге вижу в конце указание Яндекс-кошелька, почему то не могу не вспомнить этого мифического персонажа).

"Никогда ни у кого ничего не просите – сами все предложат и сами все дадут". Кто хочет лайкнуть и репостнуть – сам решит, стоит ли оно того или ну его нафиг. Переводить деньги на лечение ополченцев или же занести копеечку модератору, это опять же ваше личное дело. Упрашивать взрослых людей что-то сделать – ну такое…

9. Отдельно про "Эволюционный марш" и "почему его не банят?" Эволюционный марш марширует в ЖЖ уже лет 10. В блоге его несколько раз банили, но он всегда возвращался. Пока правила не нарушает, пускай себе марширует. Судя по тому, что он спустя 10 лет он марширует один, последователей за 10 лет не появилось. Считайте это экспериментом – вдруг их станет двое и он всех удивит. Ну и просто оцените упорство человека, который вот уже 10 лет последовательно пытается пропагандировать свои идеи несмотря на осуждение окружающих. Идеи его мне совсем не близки, но не могу не оценить настойчивость. Плюс, учитывайте возможность, "А вдруг, как в концовке FarCry 5, Шнуровский окажется прав?!" и вам будет стыдно (на самом деле нет, но…).

10. Интернет таки дали. Борьба с последствиями наркомании в отдельно взятом доме завершилась успешно. В масштабах страны продолжение следует…