“За полночь вели разговоры”: Путин и Мишустин “круглосуточно” решали проблемы с коронавирусом

24.12.2020, 20:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент России Владимир Путин поговорил с членами правительства РФ. В ходе встречи затрагивалась главная тема – эпидемия коронавируса во всем мире. Путин обратился к членам кабинета министров и поблагодарил их за работу в усиленном режиме.

Президент признался, что иногда и сам работал не покладая рук. Так, ему часто приходилось за полночь обсуждать срочные вопросы с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Президент подчеркнул, что даже в самые сложные моменты представители власти не подвели его, а сумели собраться и слаженно работать в условиях непростой ситуации с коронавирусом.

“Даже в самые тяжелые моменты вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок”, – сказал на совещании Владимир Путин.

Ранее в Роспотребнадзоре связали рост случаев заболеваемости COVID-19 c новогодними праздниками. Люди стали больше ходить по магазинам и находиться в местах массового скопления людей. Из-за этого они все чаще заболевают коронавирусом.

В ведомстве призывают граждан не пренебрегать мерами предосторожности и не забывать о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер.