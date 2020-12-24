Ученые предложили лечить рак мозга лекарством от диареи

24.12.2020, 20:20, Разное

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Немецким ученым удалось выяснить, что против рака можно использовать лекарство от диареи. Оно способно индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы, являющейся одной из самых опасных и неизлечимых форм опухоли головного мозга.

На глиобластому плохо воздействует химиотерапия, поэтому данный вид рака иногда пытаются устранить лекарственными препаратами. Так, сотрудники франкфуртского Университета Гете обнаружили, что лекарство от диареи лоперамид может вызвать стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме. Он отвечает за протекание некоторых этапов, вследствие которых происходит синтез белка.

Вследствие стресса происходит разрушение ретикулума, что приводит к деградации и самоуничтожению злокачественных клеток глиобластомы. В здоровых клетках подобная деградация становится причиной гибели поврежденных компонентов, однако клетки рака являются дефективными, поэтому они просто уничтожаются. Ученые отмечают, что эффективность лоперамида зависит от активности ATF4, блокировка которого может стать причиной гибели гораздо меньшего количества клеток опухоли.