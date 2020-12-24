 

Ученые предложили лечить рак мозга лекарством от диареи

24.12.2020, 20:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецким ученым удалось выяснить, что против рака можно использовать лекарство от диареи. Оно способно индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы, являющейся одной из самых опасных и неизлечимых форм опухоли головного мозга.
На глиобластому плохо воздействует химиотерапия, поэтому данный вид рака иногда пытаются устранить лекарственными препаратами. Так, сотрудники франкфуртского Университета Гете обнаружили, что лекарство от диареи лоперамид может вызвать стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме. Он отвечает за протекание некоторых этапов, вследствие которых происходит синтез белка.

Вследствие стресса происходит разрушение ретикулума, что приводит к деградации и самоуничтожению злокачественных клеток глиобластомы. В здоровых клетках подобная деградация становится причиной гибели поврежденных компонентов, однако клетки рака являются дефективными, поэтому они просто уничтожаются. Ученые отмечают, что эффективность лоперамида зависит от активности ATF4, блокировка которого может стать причиной гибели гораздо меньшего количества клеток опухоли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию получила литературную премию «Большая книга»

27.09 / Мнение: Азербайджан вводит военное положение

30.07 / Мнение: “Серая зона” о ЧВК в Белоруссии

11.12 / Мнение: О журнале “Знание-сила”

21.09 / «ДОМ-2»: Беременную Левченко госпитализировали после ссоры с Блюменкранцем

16.09 / Проблемы Huawei только начинаются: Флагман Huawei Mate X2 в этом году не выйдет

08.07 / «Без комментариев»: Родион Газманов не обсуждает новый роман Лизы Арзамасовой

19.10 / В центре Москвы сожгут 5 миллиардов рублей наличными, для которых не нашли подходящего тендера

14.07 / Мнение: Английские портреты персонажей “Гордость и предубеждение”

20.09 / Мнение: О невосполнимой утрате Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска