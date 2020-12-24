Компания Infiniti в РФ прекращает продажи седанов и купе

24.12.2020, 20:20, Разное

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Компания Infiniti заявила о прекращении продажи седанов и купе на рынке РФ. В линейке бренда будут отсутствовать модели Infiniti Q60, Infiniti Q50, в том числе Q50 S. Производитель намерен сконцентрироваться на реализации автомобилей сегмента SUV.

На рынке РФ нельзя будет найти полноприводную модель Infiniti Q60 S, под капотом которой расположен 405-сильный двигатель. Это купе производитель заменит на более бюджетную версию с 2-литровым мотором на 211 лошадиных сил. В то же время поставки удешевленной машины заморожены.

Что касается седана Infiniti Q50, то он также исчез из перечня моделей, доступных к заказу. В наличии пока еще есть заднеприводные модификации с 211-сильным мотором. После того, как дилеры продадут оставшиеся модели, реализация будет приостановлена.

В следующем году на российском рынке появятся несколько новых кроссоверов от японской марки. Среди них свежий Infiniti QX60 с широким набором опций и улучшенной мультимедийной системой, а также QX55 – наследник «кепки» FX.