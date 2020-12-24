 

«Случилось притяжение»: Ирина Климова призналась, почему развелась с Алексеем Ниловым

24.12.2020, 20:20, Разное
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Ирина Климова во время съемок программы «Судьба человека» призналась, почему распался ее брак со звездой «Улиц разбитых фонарей» Алексеем Ниловым. По словам актрисы, произошло «сильное притяжение», поэтому они поженились через два месяца после знакомства.
Впервые своего коллегу Ирина Климова увидела на съемках популярного сериала. Алексей Нилов провел ей экскурсию по «Ленфильму». Он выглядел очень красиво и был с букетом хризантем, которые предназначались для другой женщины. В глазах будущего супруга Ирина Климова увидела азарт. Как отметила звезда «Зимней вишни», он был очень обаятельным и между ними произошло притяжение. Эти отношения актриса назвала «миражем», так как до любви у них дело не успело дойти, слишком быстро все произошло.

В 2003 году гостья «Судьбы человека» родила Алексею Нилову сына, которого назвали Никитой. В семейной жизни пара начала лучше узнавать друг друга и оказалось, что есть черты, которые их не устраивают. Артистка была расстроена тем, что у ее мужа оказалась зависимость от алкогольных напитков. При этом, звезда «Улиц разбитых фонарей» долго скрывал этот факт о себе. В свою очередь, Алексея Нилова раздражала в супруге «московская активность».



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