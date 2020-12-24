 

Минэнерго раскритиковало завышенные цены на подключение к газу

24.12.2020, 20:18, Новости дня
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Цена подключения домовладений к газу в 300 тыс. рублей за последние 10 метров трубопровода завышена, себестоимость работ значительно ниже, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

«Очень часто бывает, что с одной стороны лежит газопровод, а дом – с другой. И прокол под дорогой попадает под стандартные процедуры, за которые как раз берут дополнительные деньги. Мы все понимаем, что это абсолютно стандартная процедура, абсолютно дешевая себестоимость, и странно, когда с одной стороны подключение 50 тыс. стоит, а с другой – 300 тыс.», – передает слова Сорокина ТАСС.

Как отметил замминистра, даже в газифицированной местности стоимость подключения дома может быть очень высокой из-за его расположения относительно дороги.

Также он сообщил, что сейчас Минэнерго совместно с Минстроем и Ростехнадзором разрабатывают меры по снижению административных барьеров при реализации программы газификации регионов. Они, по словам Сорокина, удешевят газификацию и строительство газопроводов. Он напомнил, что на реализацию программы в ближайшие десять лет потребуется 1,9 трлн рублей. «Мы рассчитываем, что за счет повышения эффективности стройки, внедрения новых стандартов, упрощения [ряда процедур] эту цифру можно будет уменьшить. Для того, чтобы расширить или ускорить газификацию и чтобы это стоило дешевле», – сказал замминистра.

Ранее сообщалось о планах социальной газификации: россиянам, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в экспериментальном порядке могут бесплатно провести газ к каждому дому.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.



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