 

В Белоруссии рассказали о цене на российский газ в 2021 году

24.12.2020, 20:18, Новости дня
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Согласованная белорусским правительством и ПАО «Газпром» цена на поставляемый в республику российский газ на 2021 год будет практически на уровне 2020 года, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», – говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго Белоруссии.

Напомним, глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году. Конкретная цена в сообщении Газпрома не уточнялась. При этом по действующему до конца 2020 года контракту цена на поставку российского газа для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров. 

В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о погашении Минском долга перед Россией за газ.



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