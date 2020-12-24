 

У легкого курильщика может быть тяжелая никотиновая зависимость

24.12.2020, 20:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

«Новое исследование показывает, что многие легкие курильщики, включая тех, кто не курит каждый день, могут находиться в зависимости от сигарет», – утверждает Джонатан Фаулдс (Джонатан Фаулдс), профессор Университета штата Пенсильвания, соавтор исследования. Он противопоставил новые данные распространенному среди врачей мнению, что люди, которые выкуривают менее 10 сигарет в день, слабо зависимы от никотина.

Ученые включили в исследование данные более 6700 курильщиков из базы Национальных институтов здоровья. Все участники прошли полное обследование на никотиновую зависимость (расстройство, связанное с употреблением табака) на основании 11 диагностических критериев.

Определенную степень зависимости от никотина – от легкой до тяжелой – авторы исследования обнаружили у 85% участников. От никотина оказались зависимыми около двух третей людей, которые выкуривали от одной до четырех сигарет в день, и четверть тех, кто курит не каждый день.

Тяжесть зависимости (она определяется количеством диагностических критериев, которым соответствует человек) была связана с количеством выкуриваемых сигарет. Средняя или тяжелая зависимость была обнаружена у 74% людей, выкуривающих 21 сигарету в день и более, и у 35% тех, кто выкуривает от одной до четырех сигарет.

Авторы подчеркивают, что расстройство, связанное с употреблением табака, распространено шире, чем принято считать. Врачи часто ориентируются лишь на количество сигарет, которые выкуривают пациенты. Поэтому многие люди с зависимостью от никотина остаются вне поля зрения здравоохранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете

28.10 / “Дом-2”: Александра Гозиас стала мамой во второй раз

01.10 / Мнение: Турецкое влияние в Палестине

09.10 / Кукла Полина – Личное мнение

26.07 / В курортном городке Турции на женщину набросилась стая собак

07.11 / Павел Воля высмеял актрису Асмус за выпрашивание денег

28.08 / “Не дрогнет рука”: Лукашенко назвал условие для применения российских силовиков в Белоруссии

14.12 / Государство наводит порядок на российском рынке БАД

05.08 / Сербия закупила китайские FK-3 вместо российских C-300

28.09 / Скандалы: Александр Бастрыкин призвал бывших судей к ответу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска