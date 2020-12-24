“Еще та зажигалка”. Яма показал, как танцует его жена

24.12.2020, 20:10, Новости дня

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Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами” на “1+1” Влад Яма 23 декабря поделился с подписчиками в Instagram роликом, в котором его жена Лилиана запечатлена во время танца.

Лилиана Яма исполняет движения с другим хореографом.

“Когда твоя жена – еще та зажигалка. Обожаю! Получилось очень стильно, а главное – смело!” – прокомментировал он хореографию супруги.

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в столицу занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца.

Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

Хореограф женился в 2014 году, но несколько лет после этого скрывал подробности личной жизни. Влад и Лилиана Яма воспитывают сына Леона (2016).