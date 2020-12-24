 

Зеленская: Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать на госдачу

24.12.2020, 20:10, Новости дня
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Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря интервью изданию “Новое время” заявила, что они с президентом страны Владимиром Зеленским не хотели переезжать на госдачу в Конча-Заспе.

“Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности. Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает. И они [госохрана] не могут полностью свою работу выполнять. Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы”, – сказала первая леди.

По ее словам, их семье не нужен так большой дом, как резиденция президента.

“Мы [там] сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили [стены] в серый цвет”, – отметила Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года.

О том, что Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и временно переедет с семьей на госдачу “Конча-Заспа”, стало известно 9 июля 2020 года.

В Офисе президента отметили, что Зеленский внес информацию о продаже дома в декларацию 7 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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