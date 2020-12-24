НАК “Нафтогаз України” и “Укрнафта” погасили долги перед правительством Украины

24.12.2020, 20:10, Новости дня

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Взаимные расчеты между госбюджетом Украины, НАК “Нафтогаз України” и ПАО “Укрнафта” завершены. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз України”.

По данным компании, Министерство энергетики Украины заплатило “Нафтогазу” компенсацию 32,2 млрд грн за поставки импортируемого газа в течение 2015–2019 годов в рамках возложенных специальных обязанностей. В течение этого периода “Нафтогаз” продавал газ по регулируемой цене ниже рыночной для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций.

“Нафтогаз” признал эту компенсацию своей прибылью и оплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль. Также группа заплатила “Укрнафті” компенсацию за газ добычи 2006 года включительно с суммой в 12,6 млрд грн и осуществила предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будут поставлять следующие несколько лет. Фактические поставки газа также означают налогооблагаемую прибыль для “Укрнафти” в этот период”, – говорится в сообщении.

“Укрнафта” осуществила ряд налоговых платежей в государственный бюджет, в частности, 3,3 млрд грн налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн за просроченные налоговые обязательства, включая штрафы и пеню.

“Мы нашли решение на получение компенсации за импортированный газ, поставленный в рамках возложенных специальных обязанностей с 2015-го по 2019 год, а также уплаты значительных налоговых долгов и добавили более 10 млрд грн в государственный бюджет. Это прекрасный пример эффективной, слаженной работы правительства, “Нафтогазу” и менеджмента “Укрнафти” в интересах государства”, – отметил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

4 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО “Укрнафта”. За него проголосовали 279 народных депутатов.

“Укрнафта” – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе “Приват” украинского бизнесмена Игоря Коломойского принадлежит 43% акций этой компании, а НАК “Нафтогаз України” – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа “Приват”, но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

25 июня этого года председателем наблюдательного совета ПАО “Укрнафта” стал представитель НАК “Нафтогаз України”, гендиректор АО “Укртранснафта” Николай Гавриленко.