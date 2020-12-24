Байден задумал сократить расходы на ядерное вооружение

24.12.2020, 19:58, Новости дня

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Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден планирует пересмотреть программу модернизации ядерного арсенала. Демократ намерен сократить расходы на вооружение, информирует The Wall Street Journal.

Программа модернизации на 1,2 трлн долларов будет скорректирована с упором на сокращение расходов и пересмотром их роли в военной стратегии США, передает ТАСС данные WSJ.

Также приходящая администрация планирует пересмотреть решение министерства обороны о разработке новой межконтинентальной ракеты наземного базирования, стоимость которой оценивается в 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, Вашингтон не может позволить себе тратить сейчас такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства. Как сказано в сообщении, в настоящее время Соединенные Штаты рассматривают возможность использования ядерного арсенала для ответа на «серьезное неядерное стратегическое нападение» в «чрезвычайных обстоятельствах».

В марте в МИД РФ констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание демократа Джо Байдена президентом США. Всего из 538 голосов Байден получил 306 (для победы необходимы 270 голосов), а действующий американский лидер Дональд Трамп – 232. Президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп отказался признать победу Байдена. Он не раз заявлял, что кандидат от Демократической партии проиграл президентские выборы в США. Кроме того, Трамп отказался покидать Белый дом в день инаугурации Байдена и потребовал назначить спецпрокурора из-за фальсификаций на выборах.