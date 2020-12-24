 

Володин: Нормы для иноагентов не нарушают чьих-либо прав и свобод

24.12.2020, 19:30, Разное
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За непредоставление иноагентами информации о себе в уполномоченный орган предусмотрены административные штрафы. Также в Госдуме находится законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение.

Принятый законопроект позволит защитить страну, он не нарушает чьих-либо прав, подчеркнул спикер Вячеслав Володин. Он напомнил, что США приняли законодательство об иноагентах в 1937 году и по сей день им руководствуются.

“При этом приняли они это законодательство в целях сдерживания Советского Союза, идеи коммунизма и делают это до сегодняшнего дня, чтобы защитить свой суверенитет”, – подчеркнул спикер ГД.

Цель закона – пресечь вмешательство во внутренние дела России, пояснил Володин. Нормативно-правовой акт не покушается на права и свободы, а защищает интересы государства, добавил он.

“Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным”, – резюмировал спикер.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о регулировании деятельности иноагентов. Ими могут быть признаны граждане и незарегистрированные в качестве юрлица общественные объединения, участвующие в политической деятельности в России, собирающие сведения военно-технического характера и при этом получающие средства из-за рубежа.



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