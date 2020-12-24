Названы тренды кибератак 2021 года

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24.12.2020, 19:28, Разное
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Эксперт Василий Дягилев назвал основные тренды кибератак 2021 года. В их числе окажутся фишинговые рассылки, связанные с темой пандемии, поражение нормального функционирования систем дистанционного обучения и кибершпионаж.
В следующем году пандемия коронавируса продолжит влиять на жизнь всех людей на планете. Эксперт считает, что о COVID-19 еще долго будут писаться статьи, население станут информировать о новых ограничениях и разработке препаратов. К кибератакам необходимо готовиться фармацевтическим компаниям, которые занимаются созданием вакцин.

В тренды также войдут атаки на популярные системы, посредством которых осуществляется дистанционное обучение. В период пандемии для организации учебного процесса в ВУЗах и школах начали активно применяться различные платформы. Не исключено, что вмешательство в их работу будет исходить от самих учащихся.

Не обойдется без кибератак с целью шпионажа. У интернет-злоумышленников также появится возможность вызывать сбои в сети с появлением долгожданных 5G-технологий. Важно позаботиться о защите устройств от взлома и утечки информации, пишет портал «РИА Новости».



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