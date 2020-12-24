 

Ученые из Шотландии предсказали количество умерших из-за отказа носить маски

24.12.2020, 19:28, Разное
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Шотландские исследователи посчитали, сколько человек скончается от коронавируса из-за отказа носить маски. Они установили, что средства защиты на 99,9% спасают от инфицирования через крупные капли в воздухе.
Исследованием эффективности ношения защитных масок занимались сотрудники Эдинбургского университета. Так, при отказе от ношения маски, если рядом с человеком стоит инфицированный коронавирусом пациент, то при кашле на него может попасть в 10 000 раз больше капель. При этом, чем крупнее капля, тем больше шансов заразиться SARS-CoV-2.

Результаты подсчетов показали, что в течение последующих 4 месяцев из-за отказа от ношения масок от коронавируса скончаются не менее 55 000 человек. По всему миру это число составит 400 000 человек за данный период.



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