Первый смартфон бренда Realme Koi на Snapdragon 888 получил очень красивый дизайн

24.12.2020, 19:28, Разное

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Первый смартфон на самом актуальном, 888 процессоре Snapdragon, выпустит компания Realme. Koi при этом получит очень красивый дизайн и мощное оснащение.

Название аппарат получил в честь одного из карпов, подвида амурских сазанов, выведенного, как декоративная одомашненная рыба. Примечательно, что она имеет большое разнообразие в формах и окраске, что и отобразится во внешнем виде «умного телефона». При этом смартфон мог получить и другие наименования, например, Realme Race или Ace, однако руководство бренда все же приняло решение выделить необычность расцветки корпуса девайса.

Realme Koi будет интересен не только дизайном, но и технологиями, так, кроме самой производительной однокристальной платформы от Qualcomm в смартфоне установлен чип оперативной памяти на 12 гигабайт. Вместительность флэш-накопителя встроенной памяти составит 256 гигабайт, сведений о поддержке карт памяти пока нет. Работает гаджет на одиннадцатой модификации операционной системы Android 11, дополненной фирменным интерфейсом Realme UI 2.0.

Еще одной особенностью смартфона может стать встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Об объеме аккумулятора пока данных нет, но, по информации техноблогеров, батарею могут укомплектовать поддержкой быстрой сверхмощной 125-ваттной зарядки UltraDart. На прилавках магазинов Realme Koi появится уже в начале 2021 года, причем на выбор потребителя будут доступны сразу несколько вариаций оформления яркого корпуса. Все остальные подробности, как и стоимость девайса, обнародуют ближе ко времени официальной презентации.