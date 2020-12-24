Мнение: Инфляция образования, диплом продавца и репетиторы на Западе

24.12.2020, 19:22, Разное

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1. В прошлый раз мы обсуждали проблему инфляции высшего образования, которая впервые возникла ещё в советские времена и привела к серьёзному падению качества обучения. Блогер domestic-lynx, которую я цитировал, предложила радикальный метод решения – снизить обязательный срок школьного образования до 8-лет и сократить число вузов, обеспечив высшее образование для сравнительно немногих лучших учеников:

https://domestic-lynx.livejournal.com/240586.html

Многие согласились с тем, что проблема есть. Однако решить её не так уж просто – вузы, естественно, будут противиться любым сокращениям:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/dofaminovoe-golodanie-slishkom-vseobscee-obrazovanie-i-chrezmernoe-vospitanie-5fd6154864f2df189776ef9b#comment_616296283

Юрий Кузнецов: Совершенно верно подмечено, что ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ образование обесценивается. Как пример, недавно знакомый препод из госвуза рассказывал, что средний уровень студентов за последние 10-15 лет упал, но не тянуть из нельзя, а то начнут закрывать кафедры и сокращать штат. И конец целому направлению. В итоге выпускают троечников за государственные деньги.

Но для развития общества образование должно быть ДОСТУПНЫМ для тех, кто тянет. Вопрос как организовать золотую середину.

Некоторые комментаторы выступили резко против:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/dofaminovoe-golodanie-slishkom-vseobscee-obrazovanie-i-chrezmernoe-vospitanie-5fd6154864f2df189776ef9b#comment_616356643

Евгений: Более, чем спорные, а точнее неверные выводы, по моему убеждению, о необходимости снижения планки всеобщего обязательного образования!

На мой взгляд, данный вывод перекликается с ранее озвученным мнением известного своими русофобскими взглядами гражданина Чубайса, также мечтающего о том, чтобы превратить Российское общество в безграмотное, малообразованное, не способное самостоятельно мыслить, анализировать, но зато именно такое, которое будет легко управляемым!

Давайте лучше вспомним о том в частности, что у педагогов школ, техникумов, вузов преступно и позорно маленькая зарплата, очень высокая нагрузка!

Вспомним весьма кстати и о том, что работать преподавателями давно стало абсолютно не престижно, и соответственно это не могло не повлиять весьма существенно и на уровень подготовки абитуриентов, поступающих в педагогические вузы, да и на уровень и качество подготовки преподавательского корпуса!

Считаю, что следует реально весьма и весьма существенно повысить зарплату преподавателям, избавить преподавателей ВУЗов от дичайшей запредельной учебной нагрузки и дать возможность педагогам, преподавателям думать не столько о том, как свести концы с концами, а о повышении своего педагогического профессионального мастерства!

Российские дети должны быть высокообразованными и нельзя позволить допустить, чтобы всеобщее среднее образование стало не обязательным и не доступным для Российских детей!

Пусть вариант всеобщего восьмилетнего образования вначале попробуют предложить израильтянам, немцам, англичанам, французам и посмотрим на их реакцию!

Как бы там ни было, а жизнь постепенно сама расставляет всё на свои места. Молодёжь быстро разочаровывается в высшем образовании, так что в вузы после школы собирается поступать только половина выпускников (10 лет назад собирались 80%):

https://olegmakarenko.ru/1887076.html

Как пишет vsvor, половина школьников уже сейчас предпочитает 9-летку, а количество бесплатных мест в вузах сокращается:

https://olegmakarenko.ru/2021798.html?thread=780692646#t780692646

В колледжи и техникумы после 9 класса сейчас уходит примерно половина школьников. Бюджетных мест в вузах (бакалавриат и специалитет) – менее 400 тысяч, то есть за государственный счет учится менее 30% молодежи, и в ближайшие годы этот показатель будет снижаться. Мест в магистратуре меньше ещё в два с лишним раза (впрочем, конкурс все равно ниже, чем при поступлении в бакалавриат).

2. Читатель lrlay777 считает, что в проблемах образования виноват рынок:

https://olegmakarenko.ru/2021798.html?thread=780686758#t780686758

Огромное количество лишних ВУЗов – это не столько целенаправленная государственная политика, сколько требование “его величества рынка”. Пока на “вышку” есть спрос – будет и предложение, в количестве, его удовлетворяющих примерно всех платёжеспособных желающих.

Так что же делать? Исключить рынок из сферы образования? Мне почему то кажется, что и автор блога, и коллега monetam, насколько я представляю их взгляды, несколько раз перекрестятся от предложения исключить рынок, ибо от него веет мрачным призраком коммунизма.

Кстати, это вовсе не сугубо российская проблема. На Западе тоже жалуются, что полно избыточных специалистов с никому ненужными дипломами.

Но мне кажется, проблема эта – не столько в избытке плохих вузов, сколько в недостатке вузов хороших.

Если в стране есть хорошие вузы, удовлетворяющие спрос в настоящих специалистах, то куча рыночных вузов–фальшивок никому не мешает, кроме студентов, которые сдуру пошли туда учиться, думая что работодатель с радостью распахнет объятия любому, была бы у него только корка вуза, а какого – не важно.

Кстати, даже диплом плохого вуза часто имеет некоторую привлекательность. Например на должность продавцов-консультантов в разные магазины с “вышкой” все равно охотнее возьмут, чем из непрофильного ПТУ. Ну хотя бы потому, что такой продавец культурнее будет выглядеть и разговаривать, у него выше словарный запас. И его скорее воспитывали более-менее нормальные родители, а не “улица”.

Как мы видим, спрос общества на «вышку» постепенно снижается, так что рынок, пускай и с некоторым запозданием, но работает. Исключать рыночные отношения, разумеется, не нужно, но вот регулировать их совершенно необходимо.

Например, ни у кого не вызывает возражений, что государство должно контролировать продажи алкоголя, устанавливая минимальные цены и прижучивая производителей палёной водки, а также стимулируя замещающее потребление менее вредных напитков.

Точно так же, очевидно, государство имеет право и даже обязанность контролировать рынок образования: бороться с производителями фальшивых дипломов, стимулировать людей выбирать востребованные профессии и не тратить впустую свои лучшие годы в плохих вузах.

Половина выпускников сейчас работает не по специальности. Как указывает lrlay777, их дипломы всё же имеют некоторую небольшую ценность при при приёме на работу в сфере услуг.

Но разве не лучше было бы для будущих продавцов сразу получить соответствующее профильное образование, включая навыки общения и ведения продаж? Это принесло бы людям куда больше пользы и сэкономило кучу времени. Такие дипломы котировались бы на 100%.

3. Читатель vladio_lj рассказывает про опыт общения с западными репетиторами:

https://olegmakarenko.ru/2021963.html?thread=780797003#t780797003

Здравствуйте, Олег!

Только что получил интересный опыт, которым хочу с Вами поделиться, поскольку он соответствует тематике Вашего блога. Тема – современная бизнес практика в России и на Западе.

Мне понадобились два типа услуг по частным заказам.

Первый заказ – носитель английского языка для онлайн занятий с целью приобретения разговорной практики (для моего ребенка). Т.е., кроме того, чтобы он от рождения разговаривал на английском языке, мне от него больше вообще ничего не нужно было. Я создал профиль на одном из крупнейших международных сайтов, который является агрегатором частных объявлений (с жесткими правилами, рейтингами, все как положено), отобрал репетиторов из Великобритании, и в пятницу написал первому понравившемуся репетитору. Ответ получил через сутки с формулировкой: «К сожалению, эта платформа не дает мне возможности пользоваться моими материалами, поэтому вы можете связать со мной (далее – ссылка на профиль с ценой в 3 раза выше).

Хорошо, подумал я, с первым вариантом не повезло, буду пробовать дальше. Второй репетитор ответил довольно быстро, сказал, что с удовольствием будет заниматься с моим ребенком. Я написал ему диапазоны времени, когда мой ребенок может заниматься, чтобы он выбрал подходящий ему час. И все. Тишина. Больше я никаких сообщений от него не получил.

Написал третьему. Женщина тоже отозвалась довольно быстро, написала, что хочет заниматься с моим ребенком, ответила на второе мое сообщение (через 12 часов), указав приемлемые для нее времена уроков (в ее расписании на сайте, где можно забронировать урок этих времен не оказалось, хотя я предложил ей время практически полностью соответствующее опубликованному ею расписанию) и тоже пропала.

Сейчас буду продолжать поиски дальше, пока дядечка очень интеллигентного вида чинит мой телевизор, заказ на который полтора часа назад я опубликовал на «Профи.ру». Собственно, когда публиковал – не сомневался, что заказ будет выполнен в срок и за вполне разумные деньги. Опыт общения с этим сайтом уже был.

Это я к вопросу о дисциплинированности наших и западных специалистов.