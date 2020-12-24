В Татарстане экс-оперативника приговорили к 4 годам колонии

24.12.2020, 19:20, Разное

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…по делу о содержании местного жителя в рабстве.

Аксубаевский райсуд Татарстана приговорил бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району Динара Гафиятова к 4 годам колонии общего режима по делу о содержании местного жителя в рабстве. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Гафиятова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

О похищении и содержании на ферме житель села под городом Нурлат на юге Татарстана Идрис Садыков рассказывал прошлым летом. По его словам, вечером накануне Дня победы в 2019 году Гафиятов задержал его по подозрению в ограблении магазина и увез на ферму к своему отцу, где заставлял работать.

По данным следствия, Садыкова избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление.

После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили.