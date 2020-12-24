 

Дан Балан спел “Новогоднюю” песню группы “Дискотека Авария” в бардовском стиле. Видео

24.12.2020, 19:18, Новости дня
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Молдавский певец Дан Балан 22 декабря в День бардовской песни в эфире “Русского радио Украина” перепел хит российской группы “Дискотека Авария” – песню “Новогодняя”.

Видео музыкальной импровизации опубликовано на YouTube-канале радиопередачи. Артисту удалось воспроизвести бардовский стиль с третьей попытки.

ВИДЕОВидео: Русское Радио Украина / YouTube

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта “Голос країни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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