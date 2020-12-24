 

Россиян призвали умеренно потреблять алкоголь и еду во время праздников

24.12.2020, 19:04, Новости дня
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил россиян на новогодних праздниках «аккуратно обращаться» с алкоголем и «быть умеренными» в потреблении продуктов, чтобы избежать отравлений и травм.

«В этот период мы видим, что количество поступающих пациентов увеличивается, связано это чаще всего с тем снятием каких-то определенных ограничений, которые мы используем в обычной своей жизни. Мне хотелось бы обратиться к вам, будьте умеренны в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем. Страхуйте себя и своих детей от травматизма», – приводит его слова ТАСС.

Мурашко отметил, что, например, употребление алкоголя даже в небольших дозах может спровоцировать обострения у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. «И это может привести к дестабилизации состояния и необходимости обращения за скорой медицинской помощью», – подчеркнул он.

По его словам, до 75% всех смертей мужчин в РФ в определенной степени связаны с потреблением алкоголя. «А также кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 с лишним процентов», – сказал министр.

Он сообщил, что работа медицинских организаций будет усилена в новогодние праздники по нескольким направлениям. «Новогодние праздники – это серьезное испытание для системы здравоохранения», – подчеркнул глава Минздрава.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявлял, что принимать спиртное на следующий день после потребления алкоголя, чтобы улучшить состояние, нельзя, это опасно: надо спать, лежать и щадить себя. Он подчеркивал также, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.



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