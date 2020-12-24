Сайт президента Молдавии перешел на румынский язык

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24.12.2020, 19:04, Новости дня
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На сайте президента Молдавии теперь недоступен государственный язык республики. После инаугурации Майи Санду молдавский язык на портале был заменен на румынский.

Санду не согласна с тем, что государственным языком республики является молдавский, поэтому молдавскую версию сайта президента поменяли на румынскую, оставив возможность просматривать портал на русском и английском языках, передает РИА «Новости».

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. В конституции республики до сих пор значится, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, имеет преимущество над конституцией.

Напомним, Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Торжественная церемония инаугурации состоялась в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов. Президент обратилась к жителям Молдавии на русском языке.



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