 

Магистр МГУ переизбран премьер-министром Грузии

24.12.2020, 19:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министром Грузии в четверг заново утвержден 45-летний Георгий Гахария. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За Гахарию проголосовало 85 депутатов при необходимых 76 голосах. Оппозиция, получившая на осенних выборах 60 мандатов из 150, продолжает бойкотировать работу парламента.

Правящая «Грузинская мечта» имеет 90 мандатов. В правительстве Грузии, кроме премьер-министра, 11 министров. Все они, кроме министра юстиции, переутверждены. Занимавшая пост главы Минюста Тея Цулукиани возглавила комитет по культуре в парламенте. Ее заменил бывший первый замминистра Гоча Лордкипанидзе.

Георгий Гахария, после обучения в Тбилисском госуниверситете, учился в МГУ на факультете политологи. Там получил степень магистра политических наук. Затем он учился в Высшей школе бизнеса МГУ. Премьер заявил, что Грузия продолжит курс на интеграцию с Западом и через четыре года подаст заявку на вступление в ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Hill – штаб Байдена отказался от критики Трампа, заболевшего коронавирусом

12.08 / Kia впервые рассекретил обновленный фастбэк Stinger

28.08 / NBC – раз плюнуть — ученые признали за коронавирусом способность заражать и на «безопасной дистанции»

06.09 / Тихановская отказалась объяснять отъезд из Белоруссии в Литву

07.10 / Россию включили в список национальных угроз для США

26.06 / Российский препарат от коронавируса показал эффективность в 90% случаев

10.12 / На границе с Венгрией задержали дипломата с контрабандой сигарет – Госпогранслужба

07.08 / В Уфе столкнулись два поезда

25.10 / Die Welt – Трамп сделал много полезного, но ему пора уходить

18.07 / Похищение российских моряков пиратами в Гвинейском заливе подтвердили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска