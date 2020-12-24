 

Мнение: Алеппо 4 года спустя. Было – стало.

24.12.2020, 18:40, Разное
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В декабре 2016 года завершилась одно из крупнейших и длительных сражений последних десятилетий – битва за Алеппо, которая стала решающим сражением сирийской войны.
Спустя 4 года, можно по принципу "было – стало" посмотреть на некоторые районы Алеппо, который от "свободы" вернулся к "тирании".

Восстановление железнодорожных путей.

В Алеппо снова играют в футбол.

Поездка по улицам Алеппо.

Но разумеется, не все столь благостно.

Даже спустя 4 года на подступах к городу продолжаются работы по разминированию.
Некоторые районы еще требуют серьезного восстановления, в особенности северные и западные, где велись интенсивные боевые действия. Также в полуразрушенном состоянии находится и квартал Рамусех, где в августе-сентябре 2016-го года развернулись наиболее ожесточенные бои за коридор в Алеппо.

2016-й год. Последнее крупное наступление боевиков на Алеппо.

Стоит помнить, что возвращение Алеппо к мирной жизни вряд ли бы произошло без существенной помощи со стороны России.

Источник: Colonel Cassad



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