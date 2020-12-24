Мнение: О причине успеха пранка Навального
24.12.2020, 18:38,
Разное
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Я много сейчас читаю мнений, что будь некий Константин Кудрявцев настоящим сотрудником ФСБ, он ни за что бы не повёлся на нехитрый пранк оппозиционера Алексея navalny Навального. И глухой услышал бы, как там всё шито-крыто белыми нитками со стороны звонившего.
Вроде бы, звучит логично. Но есть одно но.
Дело даже не в том, что Константин Кудрявцев, которого расследователи Bellingcat назвали военным химиком из Института криминалистики ФСБ, не представив тому документальных подтверждений, всё-таки штатский специалист, а не военная косточка. Копнуть надо чуть глубже.
Откуда вообще приходят люди в спецслужбы?
Краткий ответ – из простого народа. Не семи пядей во лбу, короче. Зато исполнительные, верные, послушные.
В общем, берутся они из того самого глубинного народа, который… только в этом году отдал телефонным мошенникам порядка 150 млрд руб. Из них 66 млрд руб. – Службе безопасности Сбербанка. Вот она – магия социальнй инженерии!
И Алексей Навальный чувствует себя в этой сфере, как рыба в воде. Недаром ему доверяют миллионы хомячков россиян.
Так какие у несчастного Кудрявцева были шансы не проколоться с таким разводилой?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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