Мнение: О причине успеха пранка Навального

24.12.2020, 18:38, Разное

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Я много сейчас читаю мнений, что будь некий Константин Кудрявцев настоящим сотрудником ФСБ, он ни за что бы не повёлся на нехитрый пранк оппозиционера Алексея navalny Навального. И глухой услышал бы, как там всё шито-крыто белыми нитками со стороны звонившего.

Вроде бы, звучит логично. Но есть одно но.

Дело даже не в том, что Константин Кудрявцев, которого расследователи Bellingcat назвали военным химиком из Института криминалистики ФСБ, не представив тому документальных подтверждений, всё-таки штатский специалист, а не военная косточка. Копнуть надо чуть глубже.

Откуда вообще приходят люди в спецслужбы?

Краткий ответ – из простого народа. Не семи пядей во лбу, короче. Зато исполнительные, верные, послушные.

В общем, берутся они из того самого глубинного народа, который… только в этом году отдал телефонным мошенникам порядка 150 млрд руб. Из них 66 млрд руб. – Службе безопасности Сбербанка. Вот она – магия социальнй инженерии!

И Алексей Навальный чувствует себя в этой сфере, как рыба в воде. Недаром ему доверяют миллионы хомячков россиян.

Так какие у несчастного Кудрявцева были шансы не проколоться с таким разводилой?