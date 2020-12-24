 

Собянин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем в Москве

24.12.2020, 18:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На днях Владимир Путин порекомендовал губернаторам регионов России объявить 31 декабря выходным днем. По мнению главы государства, в последние сутки года работа “очень своеобразная”. Однако, согласно действующему закону, вывести выходной на федеральном уровне быстро не получится, отметил президент России.

Стоит отметить, что во многих субъектах РФ 31 декабря уже объявили нерабочим днем. Некоторые главы регионов решили, что это время нужно отработать в субботу, 26-го числа. Кто-то вышел на работу 19 декабря, чтобы отдыхать в последний день года.

В эфире телеканала “Россия 24” Сергей Собянин, обращаясь к работодателям Москвы, отметил, что обяжет бюджетные учреждения и организации отдыхать 31 декабря. Он рекомендовал столичным работодателям последовать его примеру.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все новогодние фестивали и ярмарки в Москве проводиться не будут. Ранее Сергей Собянин призывал горожан отмечать праздники дома в семейном кругу. Вместе с тем сообщалось, что метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь и закроются в 6:00 1 января. МЦД прекратят работу в 2:30.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Почему не слышит ухо?

31.07 / Мнение: Плохие новости для самок человека

03.11 / Сенаторы научат “Норникель” социальной ответственности

07.11 / В испанском соборе обнаружили «средневековое селфи»

30.06 / СерпомПо: Жалкий и Вялый

22.07 / От имени Марии Порошеной мошенники обманывают людей

06.07 / Следование нормам физической активности дейтвительно снижает риск смерти

21.07 / Мнение: Историческое кино

02.12 / Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд

08.10 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 октября 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска