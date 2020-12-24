Ученые разработали новые наночастицы, сокращающие раковую опухоль на 70%

24.12.2020, 18:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые, которые работают в Мюнхенском университете, рассказали о том, что разработали новые наночастицы, сокращающие раковую опухоль на 70%. Особенность открытия в том, что груз лекарственных препаратов сбрасывается только внутри пораженных клеток, не затрагивая здоровые.

Как отметили немецкие ученые, наночастицы представляют собой пористые аморфные частицы, которые покрыты оболочкой, состоящей из липидного слоя. Благодаря этим свойствам они проникают в раковые клетки, после чего происходит разрушение оболочки с последующим выделением цитрата и кальция. Данные вещества, как показали исследования на грызунах, уничтожают клетки, в которых они находятся. При этом, здоровые клетки остаются не тронутыми. Почему так происходит, исследователи пока точно сказать не могут.

Во время проведения эксперимента немецкие исследователи разрушили два разных типа плевральных агрессивных опухолей. Для этого понадобилось две дозы наночастиц. В результате, размер одной сократился на 40%, а другой – на 70%. При этом, побочных эффектов у мышей на протяжении последующих двух месяцев исследователи не зафиксировали. Новые наночастицы способны уменьшить размер раковых опухолей, при этом, не оказывая негативного воздействия на здоровые клетки.